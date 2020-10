Federico Bernardeschi è ai margini del progetto della Juventus e verrà ceduto. I social però lo hanno preso di mira. Situazione molto difficile.

Il suo ciclo a Torino è esaurito ormai da una stagione. I bianconeri però vogliono evitare di perderlo a zero perché sanno che c’è il rischio che nessuno lo compri fino alla naturale scadenza del contratto. Ha fallito ogni possibilità di esplosione nonostante quella notte di Juve-Atletico Madrid sia stato l’alfiere di Cristiano Ronaldo. Federico Bernardeschi ha sbagliato la stagione del suo rilancio alla Juventus e sta continuando a fare malissimo. Ieri sera, entrato in campo nei minuti finali, ha causato il rigore su Ansu Fati Lo ha fatto in un modo molto goffo. Eppure Maurizio Sarri c’aveva provato in tutti i modi, tanto da schierarlo sempre titolare nel suo 4-3-3. Lo ha messo largo a destra laddove preferisce esprimersi per rientrare e calciare in porta col suo mancino. A gennaio, con l’imminente riapertura del calciomercato, è l’unica pedina di scambio che i bianconeri sono disposti ad utilizzare pur di generare movimento nell’organico della Vecchia Signora.

I social attaccano Bernardeschi

La Gazzetta dello Sport ha focalizzato l’attenzione nel pomeriggio proprio sul momento delicato che vive Bernardeschi. Dopo l’errore costato un gol contro il Verona, ieri il goffo intervento che ha causato il rigore per il Barcellona. Non c’è pace per lo juventino, bersagliato sui social. Ecco alcuni dei commenti più duri riservati all’ex Fiorentina.