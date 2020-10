Isco alla Juventus, calciomercato: sul piatto 40 milioni di euro

Calciomercato Juventus, Isco continua ad essere un pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris che in più di una circostanza ha provato a portarlo a Torino, senza però riuscirci. Qualora i bianconeri dovessero mettere sul piatto 40 milioni di euro, ecco che la situazione potrebbe cambiare

Calciomercato Juventus Isco/ La pesante scoppola subita al cospetto del Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League ha ridimensionato non poco le speranze europee della Juventus, che si trova imbrigliata in un ricambio generazionale che non poteva non essere gravido di conseguenze immediate. Soprattutto il centrocampo bianconero ha dimostrato di non poter assolutamente competere con quello dei top team europei; un problema, questo, che i bianconeri si portano dietro come un tallone d’Achille da molte stagioni or sono.

La panacea di questa situazione potrebbe essere rappresentata dall’acquisto di Isco, sulla lista dei desideri di Fabio Paratici da almeno un paio di stagioni. Uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto allenarlo negli anni di militanza sulla panchina bianconera, il trequartista spagnolo è in grado di destreggiarsi con molta qualità su tutto il fronte offensivo. Caratteristica, questa, che servirebbe molto a Pirlo, che in quella posizione sta alternando in questa fase Ramsey e Kulusevski, con modesti risultati.