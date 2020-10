Juventus, il confronto con il passato non premia Pirlo

La Juventus non ha iniziato questa stagione per come sperava. Ieri è arrivato un ko con il Barcellona che ha messo a nudo i limiti dei bianconeri.

Bonucci e compagni sono sembrati in balia degli spagnoli e hanno confermato di non vivere un periodo particolarmente brillante, come confermano anche i pareggi arrivati in campionato contro Verona e Crotone. Il nuovo allenatore Pirlo, chiamato a prendere le redini della squadra, ancora non è riuscito a dare la sua impronta di gioco, che si vede solo a tratti. A parziale giustificazione il fatto di aver dovuto rinunciare a tanti elementi importanti in questa fase, da Alex Sandro fino a Ronaldo, che aspetta un tampone negativo per tornare a disposizione.

Juventus, i dati non sorridono a Pirlo

Come ha sottolineato Sky Sport, dati alla mano, il rendimento della Juventus di Andrea Pirlo non regge il confronto con quelle di tre predecessori, ovvero Allegri, Conte e Sarri. Non è stata considerata la gara vinta a tavolino contro il Napoli per analizzare le statistiche messe a confronto. E’ chiaro che la sua squadra è ancora in una fase di costruzione e che ci vorrà magari ancora qualche partita per vedere una Juve al top, ma finora Pirlo con la sua squadra ha vinto solo due partite sulle sei giocate e segnato solo 9 reti (stesso dato di Allegri), mentre i gol subiti sono uguali a quelli subiti dalla squadra di Sarri, ovvero sei.