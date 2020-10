Tebas: «Rivorrei Cristiano Ronaldo di nuovo nella Liga»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha espresso il desiderio di rivedere in Spagna Ronaldo e Neymar. «Campionato ricco anche se partisse Messi».

«Se mi piacerebbe che Ronaldo tornasse in Spagna? Certo che sì, ma potrei dire lo stesso di altri giocatori come Neymar. Avere nel nostro campionato i migliori al mondo è importante per la crescita di tutto il movimento». Sono parole del presidente de la Liga Javier Tebas intervenuto a SportLab, l’evento virtuale dedicato al futuro dell’industria dello sport, organizzato per i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport.

