Chiellini torna a disposizione. Ma La Juventus è ancora senza il Re

Giorgio Chiellini dovrebbe tornare a disposizione domenica contro lo Spezia. Il capitano prenderebbe posto di fianco a Demiral in difesa.

Finalmente ritorna Giorgio Chiellini. Il capitano, riporta il Corriere dello Sport, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi nella prima sfida europea in casa della Dinamo Kiev è superato. In base a questo punto, il difensore della Vecchia Signora è pronto a rispondere presente all’appello di Pirlo e a giocare con lo Spezia. Non è certo, però, che giochi dal 1′. Questo perché c’è l’impressione che si punti a non fallire l’appuntamento in casa del Ferencvaros di mercoledì prossimo. A Budapest, infatti, non ci sarà Demiral, squalificato dopo l’espulsione con il Barcellona. La presenza del capitano è fondamentale, considerato che anche De Ligt è ancora ai box.

LEGGI ANCHE >>> Paratici sotto accusa, il centrocampo della Juventus è mediocre

Chiellini sì, De Ligt e Ronaldo no

Contro lo Spezia, quindi, toccherà ancora a Demiral e, verosimilmente, a Bonucci, che ha recuperato in extremis da un affaticamento muscolare. In caso di guai Chiellini non si tirerebbe indietro fermo restando che ci sarebbe anche un’altra soluzione. Quale? Danilo al centro con il ritorno del giovane Frabotta a sinistra. Nel frattempo Cristiano Ronaldo per essere disponibile con lo Spezia, dovrebbe ottenere il tampone negativo entro le 15 di oggi. Vale a dire a 48 ore dal match, come previsto dalla normativa. Altrimenti l’obiettivo si sposterà sulla Champions: per giocare contro il Ferencvaros serve negativizzarsi entro lunedì prossimo, pure in questo caso entro le 24 ore dal fischio d’inizio della gara. L’attesa continua.