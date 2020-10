Donnarumma alla Juventus, calciomercato: novità sul rinnovo

Calciomercato Juventus, Gianluigi Donnarumma sarebbe sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con il Milan in scadenza il prossimo anno. Sull’estremo difensore continuano a vigilare sia i bianconeri che il Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus Donnarumma Milan/ Nel nuovo Milan della gestione Pioli, i pilastri della rosa rispondono al nome di Gianluigi Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic. Se il carisma dello svedese è noto ai più, il portiere classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia è riuscito a suon di prestazioni maiuscole a ritagliarsi un ruolo di assoluto leader all’interno dello spogliatoio del Diavolo. Il suo contratto con i rossoneri scade tra circa 8 mesi, e le parti in causa stanno lavorando molto intensamente per cercare di pervenire ad un accordo che accontenti tutti. Quando però di mezzo c’è Mino Raiola, le sorprese sono comunque dietro l’angolo.

L’entourage del calciatore, infatti, è stato chiaro: Donnarumma non rinnova a meno che non arrivi un’offerta contrattuale adeguata al suo valore di mercato. In soldoni, Raiola chiede che il suo assistito possa percepire circa 10 milioni di euro, la cifra ( vera o presunta) che aveva messo sul piatto la Juventus nei dialoghi che Fabio Paratici ha avuto con il procuratore del portiere qualche mese fa. Il Milan, che recentemente ha rinnovato il contratto di Ibra a cifre leggermente inferiori, sembra propenso a fare un ulteriore sforzo per accontentare le pretese di Donnarumma, rendendolo in sostanza il calciatore più pagato in rosa.