Pogba alla Juventus, calciomercato: scacco matto allo United

Calciomercato Juventus, le notizie che trapelano dall’Inghilterra sul fronte Pogba autorizzano i supporters bianconeri a continuare a coltivare il sogno relativo ad un ritorno del francese

Calciomercato Juventus Pogba/ Sebbene la sessione estiva sia ormai terminata, i dirigenti dei grandi club sono già al lavoro per assestare colpi importanti in vista del prossimo anno. Tra questi, c’è sicuramente la Juventus: la squadra di Pirlo ha mostrato nelle prime uscite stagionali parecchie defezioni, soprattutto nella zona nevralgica del campo, che già da un paio di stagioni si sta rivelando un vero e proprio tallone d’Achille per Cristiano Ronaldo e compagni. La rovinosa battuta d’arresto con il Barcellona ha mostrato inequivocabilmente ciò che i pareggi in campionato avevano lasciato trapelare: urgono rinforzi importanti a centrocampo, acquisti di respiro internazionale in grado di aumentare il tasso qualitativo e fisico di un reparto entrato ufficialmente in crisi.

Nella lista di Fabio Paratici, a caratteri cubitali è presente il nome di Paul Labile Pogba, vecchio sogno, mai sopito, della dirigenza bianconera. Del ritorno del francese, che in bianconero ha già militato per 4 stagioni, si sta parlando da tempo; il feeling tra il centrocampista transalpino e Manchester non è mai scoccato, e un eventuale addio non è affatto da escludere.