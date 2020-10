Juventus, Pirlo può sorridere per i ritorni in squadra

La Juventus si appresta a rifinire la preparazione in vista della prossima partita di serie A che la vedrà protagonista contro lo Spezia.

Una partita che i bianconeri dovranno cercare di vincere a tutti i costi per risalire la china in classifica e anche per mettere un freno ai primi malumori dei tifosi, un po’ preoccupati dopo le ultime recenti battute a vuoto in campionato e in Champions League. Va detto che in questo periodo Pirlo ha dovuto fare a meni di giocatori fondamentali della sua squadra, ma ora finalmente sembrano esserci buone notizie.

Juventus, riecco Ronaldo e Chiellini

Per la partita contro i liguri di Vincenzo Italiano la Juve potrà sicuramente contare su due importanti rientri. Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo hanno superato i rispettivi problemi e dunque dovrebbero essere entrambi della sfida dal primo minuto. La loro esperienza potrebbe essere fondamentale in questo momento della stagione. Nell’elenco dei convocati potrebbe rivedersi anche De Ligt, anche se l’olandese al massimo sarebbe destinato a trovare posto in panchina in attesa di una miglior condizione atletica.