Calciomercato Juventus, slitta la data del rinnovo di Dybala

Calciomercato Juventus, non è stata trovata ancora l’intesa tra l’argentino e la dirigenza bianconera per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus Dybala rinnovo/ In occasione della partita contro il Barcellona, l’attenzione dei mass media non poteva non essere per Paulo Dybala, chiamato a sostenere il confronto ( perso in malo modo) con Leo Messi. La pulce argentina ha dimostrato nuovamente di essere di un altro pianeta e la Joya, che sta smaltendo i postumi dell’infortunio muscolare che gli aveva impedito di concludere la gara contro il Lione, ha dovuto incassare il colpo, non riuscendo a replicare quanto di buono aveva fatto vedere tre anni e mezzo fa. Tuttavia, più che le prestazioni piuttosto deludenti di quest’ultimo periodo, a tenere banco in queste ore è il possibile rinnovo contrattuale della Joya.

Il contratto di Dybala scade infatti esattamente tra due anni. Sebbene nelle scorse settimane sembrava che ci fossero stati sensibili passi in avanti per raggiungere un’intesa, la situazione appare ancora alquanto nebulosa. La distanza tra domanda ed offerta è piuttosto importante: l’ex Palermo continuerebbe a chiedere 15 milioni di euro a stagione, mentre la dirigenza di corso Galileo Ferraris non si spingerebbe oltre i 10 milioni annui.