Infortunio De Ligt, Juventus: ecco quando rientra l’olandese

Juventus, manca poco al rientro di De Ligt. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex difensore dell’Ajax dovrebbe ritornare arruolabile dopo la sosta delle nazionali: nel mirino la sfida contro il Cagliari

Juventus De Ligt infortunio rientro/ In questo primissimo scorcio di stagione, la nuova Juve di Andrea Pirlo ha faticato e non poco a trovare una propria quadratura, complice un assetto tattico non ancora definitivo e le molte defezioni del reparto difensivo. Anche contro lo Spezia, Bonucci e compagni hanno avuto molti grattacapi da sbrigare, e soltanto un fuorigioco ( peraltro netto) ha impedito agli uomini di Italiano di impattare momentaneamente sul 2-2. In questo senso, buone notizie giungono dall’infermeria.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, può svanire un sogno di mercato

Secondo quanto riferito da tuttojuve 24, infatti, sembra essere imminente il rientro di De Ligt, fermo ai box da più di quattro mesi per smaltire i postumi dell’infortunio alla spalla operata dopo l’uscita dei bianconeri dalla Champions League per mano del Lione di Rudi Garcia. I progressi fisici dell’ex Ajax sono evidenti, anche se lo staff sanitario ha consigliato a Pirlo di non rischiarlo per la sfida casalinga contro la Lazio, in programma all’Allianz Stadium domenica alle 12.30.