Calciomercato Juventus, può svanire un sogno di mercato

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi delle voci sui possibili obiettivi della squadra bianconera per il futuro.

Che siano acquisti per gennaio oppure per la prossima stagione, c’è da dire che la Juve quando c’è l’occasione giusta non si fa mai trovare impreparata. Il suo obiettivo non è solo quello di vincere in Italia, ma anche si farsi largo il più possibile tra le big d’Europa. E c’è un giocatore che piace proprio a tanti top club del vecchio continente, visto che non rinnoverà l’accordo con il Bayern Monaco. Parliamo del jolly austriaco Alaba, giocatore polivalente e nel pieno della maturità calcistica. Il suo futuro però non sarebbe in Italia.

LEGGI ANCHE –>Pirlo annuncia la panchina per Dybala: “Probabile turno di riposo”