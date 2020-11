Barcellona e Juventus, lavori in corso per un nuovo scambio

La Juventus ha offerto Bernardeschi al Barcellona perché è un calciatore che ormai Andrea Pirlo ritiene essere in esubero nel suo scacchiere tattico.

Tra agosto e settembre Fabio Paratici ha cercato come poteva di operare in uscita senza mai riuscirci veramente per come il club voleva. L’emblema è Bernardeschi. La Juventus lo ha offerto alla Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma non se n’è fatto niente. Il Chelsea ci ha pensato e basta, un sondaggio dell’Atletico Madrid è andato a vuoto. Acquistato per 40 milioni di euro dai viola, la Vecchia Signora ora vuole cederlo. In bianconero non è mai riuscito a trovare se stesso, una vera identità, un po’ esterno, un po’ mezzala. Senza però mai lasciare particolarmente il segno. E ora i bianconeri hanno deciso di provare di nuovo a cederlo. A chi? Al Barcellona grazie alla mediazione di Mino Raiola, suo nuovo agente.

Barcellona nuova destinazione di Bernardeschi?

Secondo calciomercatoweb.it la Juventus potrebbe farsi viva tramite gli intermediari per proporre una nuova operazione al Barcellona. Sul piatto un possibile scambio con Federico Bernardeschi già nel mese di gennaio. A giugno se ne riparlerebbe, invece, per l’acquisto. Idee e prospettive di mercato: Paratici è pronto a muoversi per Carles Alena. E’ un giovane centrocampista che aveva impressionato l’Europa nella scorsa stagione, ma quest’anno sembra ai margini del progetto di Koeman.