Zaniolo alla Juventus, calciomercato: pronto il colpo alla Chiesa?

Calciomercato Juventus, Niccolò Zaniolo stuzzica e non poco l’interesse della dirigenza bianconera, che da tempo ha messo gli occhi sul fantasista della Roma. Non sarà facile però convincere la società capitolina

Calciomercato Juventus Zaniolo Roma/ Il nuovo diktat imposto in casa Juventus appare ormai chiaro: le prossime campagne acquisti dovranno essere orientate all’acquisto di calciatori giovani, che si siano già affermati, e che soprattutto possano rivitalizzare una rosa che è andata inevitabilmente incontro ad un ricambio generazionale. Niente più ricchi parametri zero: le ultime deludenti esperienze con i vari Rabiot e Ramsey avrebbero dato il là ad una vera e propria rivoluzione. Tra i tanti nomi accostati alla Juventus, ce n’è uno che però stuzzica tanto le fantasie dei vertici dirigenziali bianconeri: si tratta di Niccolò Zaniolo, sul quale da tempo si segnala l’interessamento dei Campioni d’Italia uscenti.

Famoso è l’aneddoto secondo il quale Paratici avrebbe lasciato in un cestino un foglio ( fatto in mille pezzi), in cui c’erano scritti molto presumibilmente i nomi dei prossimi acquisti della Juve. In questo foglio, Niccolò Zaniolo campeggiava a caratteri cubitali. La Vecchia Signora apprezza moltissimo le qualità dell’ex calciatore delle giovanili dell’Inter, ma non ha mai affondato il colpo, complice la valutazione che del calciatore fa la Roma, che non si smuove dalla richiesta di 60 milioni di euro.