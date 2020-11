Messi addio al Barcellona, Calciomercato: c’è la data…

Calciomercato: Messi è pronto a dire addio al Barcellona. La pulce potrebbe lasciare la Spagna già nel 2021.

Calciomercato: Messi potrebbe lasciare il Barcellona già nel 2021. Un fulmine a ciel sereno per la dirigenza blaugrana ma che era, comunque, da aspettarsi. I rapporti fra le due parti sembrano essere definitivamente deteriorarti e il possibile addio del fenomeno, la pulce argentina, è già da mesi una quasi certezza. Ora c’è anche una data, infatti, Lionel Messi potrebbe lasciare il suo Barcellona (quasi paradossale immaginarlo altrove) già nel 2021. Il contratto dell’attaccante scade a giugno 2021 ma il rinnovo di Messi risulta ancora bloccato.

LEGGI ANCHE>>>Esonero Conte: la società ha deciso il futuro dell’ex Juventus

L’addio al Barcellona la scorsa estate non si era – alla fine – concretizzato, ma è comunque rimasto il desiderio del giocatore di cambiare aria dopo tutti questi anni di vittorie e trofei importanti vinti con il Barcellona. Come sappiamo l’assalto al fenomeno argentino da parte dell’ex allenatore Pep Guardiola è altrettanto cosa nota, ma qualora venisse ufficializzato l’addio di Messi, su di lui potrebbe insidiarsi anche un vero e proprio duello fra le due big della Serie A, stiamo parlando di Juventus e Inter.

LEGGI ANCHE>>>Paratici studia un colpo a parametro zero. E’ un ritorno di fiamma

Un profilo che fa, naturalmente, gola ai due club italiani ma la pulce non è nemmeno escluso che alla fine possa preferire una destinazione come il campionato italiano, che ha visto e sta vedendo ancora protagonista il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo. Dunque le italiane rimangono le rivali numero uno del Manchester City qualora, appunto, il fuoriclasse argentino decidesse definitivamente di salutare Barcellona per intraprendere una nuova avventura all’estero. Ovviamente tutte le squadre puntano all’acquisto di Messi a parametro zero dato che il giocatore avrebbe un prezzo di cartellino decisamente inaccessibile. Il 2021 è, dunque, l’anno dell’addio di Lionel Messi del Barcellona che starebbe cercando nuovi stimoli per entrare definitivamente nell’olimpo del calcio e portare altri trofei in bacheca con una nuova squadra.