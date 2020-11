Locatelli alla Juventus, calciomercato: servono 30 mln per il mediano

By

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli continua ad essere un obiettivo concreto dei bianconeri, anche se le richieste degli emiliani spaventano Paratici: il Sassuolo chiede infatti 30 milioni per il proprio gioiello

Calciomercato Juventus Locatelli/ Mancano poco meno di 8 mesi all’apertura della sessione estiva di calciomercato, ma la Juventus è già al lavoro per cercare di preparare al meglio quelli che possono essere i futuri colpi della “Vecchia Signora“. Ai bianconeri piace e non poco il profilo di Manuel Locatelli, poliedrico regista del Sassuolo, che alla corte di De Zerbi sta sfoderando prestazioni assolutamente importanti. Rivitalizzato dopo la dicotomica parentesi al Milan, Locatelli sembra essere pronto a compiere il definitivo salto di qualità, approdando in una delle big del nostro campionato.

Leggi anche–>Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: accordo per un biennale

Non sarà semplice mettere le mani sul gioiello del Sassuolo: il club emiliano valuta l’ex rossonero circa 30 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessivamente alta da Paratici che punterebbe ad inserire qualche contropartita all’interno dell’operazione, sfruttando i buoni rapporti consolidati nel tempo tra i due club. A riportarlo è tuttojuve 24, che spiega come sia totalmente da escludere l’ipotesi di un trasferimento del calciatore a gennaio. Se ne riparlerà dunque a giugno, con “Madama” che avrà tutto il tempo per meditare l’affondo decisivo