Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: accordo per un biennale

Calciomercato Juventus, il contratto di Sergio Ramos con il Real Madrid scade esattamente tra un anno: il club spagnolo avrebbe cominciato ad avviare le pratiche per il prolungamento

Calciomercato Juventus Sergio Ramos/ Uno dei nomi accostati con più forza alla Juventus nell’ultimo periodo è quello di Sergio Ramos. Il centrale difensivo spagnolo, infatti, è in scadenza di contratto con il Real Madrid, e non ha ancora trovato l’accordo con il club spagnolo per prolungare eventualmente la sua avventura con la maglia delle Merengues. I bianconeri seguono con molto interesse la situazione, pronti ad intervenire qualora dovessero presentarsi gli spiragli giusti, dato anche il fortissimo legame che unisce Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo.

Paratici avrebbe effettuato soltanto alcuni sondaggi a scopo informativo per verificare la fattibilità dell’operazione, ma non sarebbero stati ancora mossi passi ufficiale. Del resto, la volontà di Florentino Perez sarebbe quella di accontentare le richieste del capitano del Galacticos, che desirerebbe un biennale da più di 10 milioni di euro a stagione. A riportarlo è tuttojuve.com