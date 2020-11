Alaba alla Juventus, calciomercato: si infiamma il duello con l’Inter

Calciomercato Juventus, possibile un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus, con David Alaba oggetto del desiderio di entrambi i club.

Alaba Juventus Calciomercato Inter/ Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un ricettacolo di possibili occasioni da cogliere al balzo. Ne sa qualcosa la Juventus, che proprio a parametro zero negli ultimi ha piazzato alcuni colpi che si sono rivelati fondamentali per porre le basi dei successi futuri: gli acquisti dei vari Pirlo, Pogba, Llorente, Evra sicuramente ha contribuito ad innalzare in maniera importante il tasso qualitativo della rosa bianconera. Tuttavia, dopo le prestazioni deludenti di Ramsey e Rabiot, e a causa dei loro ingaggi pesanti, la linea dirigenziali sembra essere sostanzialmente cambiata.

Ciò non toglie che Paratici non possa restare vigile anche sul mercato dei parametri zero. In questo senso, nelle ultime ore è sorta la possibilità di un eventuale acquisto di David Alaba, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza tra un anno. A dispetto delle dichiarazioni del patron Rummenigge che ha ribadito in più di una circostanza la volontà del club bavarese di soddisfare le richieste del terzino, la distanza tra domanda ed offerta rimane. Ecco perché la Juve segue con interesse la situazione: i campioni d’Italia, però, non sono gli unici che restano alla finestra per Alaba. Anche l’Inter, infatti, monitora attentamente lo scenario.