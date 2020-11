Pronostico Lazio Juventus e probabili formazioni del match

Lazio Juventus, pronostico e probabili formazioni della gara in programma all’Olimpico domenica alle 12.30.

Lazio Juventus probabili formazioni pronostico/ Manca ormai davvero poco all’inizio di Lazio Juventus, gara valido per il lunch match delle 12.30 della settima giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico di Roma va in scena una delle “classiche” del nostro campionato, con due squadre che cercheranno in tutti i modi di riuscire ad avere la meglio sull’avversario per rimanere agganciati al treno scudetto e Champions League. Le compagini di Simone Inzaghi e di Andrea Pirlo sono alla ricerca di quella continuità che fino ad ora non sono mai riuscite ad esprimere in toto. Nonostante le buone prove offerte nell’ultimo turno in Champions League, infatti, non sono pochi i problemi che caratterizzano le vigilie delle due squadre. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Probabile formazione Lazio: Reina, Hoedt, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Pereira, Fares, Correa, Immobile