Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus e ritornare al Real Madrid, le nuove conferme arrivano dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus. Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni sul futuro del fenomeno dell’attaccato bianconero.

Secondo infatti quanto viene riportato da ‘Don Diario’, CR7 vorrebbe lasciare la Juventus prima della naturale scadenza del suo contratto, che come sappiamo, finirà in data giugno 2022, cioè nella prossima stagione. Già durante tutto il corso del mercato estivo, il portoghese è stato affiancato a più club con il desiderio di lasciare l’Italia e far ritorno al suo Real Madrid.

Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna: addio Cristiano Ronaldo

Ma c’è anche da ribadire che Il numero 7 non si era lasciato molto bene in Spagna, soprattutto con il patron blancos Florentino Perez e spererebbe in una forza di gruppo degli ex compagni per convincere il presidente a – nuovamente – puntare su di lui. Come sappiamo la filosofia mercato del Real Madrid sembra ormai proiettata a campioni del futuro ma un ritorno di Cristiano Ronaldo, che non si sentirebbe a suo agio né alla Juventus né in Italia e, come viene riportato nel sondaggio di Don Diario, anche nel calcio italiano, potrebbe essere un motivo ulteriore per abbandonare la Juventus prima della naturale scadenza del contratto. Una cessione che garantirebbe alla Juventus anche di investire in entrata visto che si risparmierebbe molto sul monte ingaggi.

