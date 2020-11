Lazio Juventus, Pirlo a Dazn: “Ok la prestazione, non il risultato”

Andrea Pirlo commenta ai microfoni di Dazn il pareggio in extremis ottenuto dai suoi ragazzi

Lazio Juventus Pirlo/ Non può essere soddisfatto del risultato della gara dell’Olimpico, che ai microfoni di Dazn, non nasconde la sua amarezza per il pareggio subito da Caicedo a tempo scaduto. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri: “Abbiamo disputato un’ottima prestazione per quasi tutti i 95 minuti. Siamo riusciti a tenere bene il campo, ad essere corti e aggressivi, ma siamo dispiaciuti per non essere stati in grado di portare a casa i 3 punti. I campionati si vincono per i dettagli, per un errore in fase di disimpegno o quant’altro. Potevamo gestirla meglio negli ultimi secondi: dispiace perché la prestazione c’è stata.

Pirlo ha continuato: “Fino al 94 esimo la Lazio non aveva fatto neanche un tiro in porta, e questa è una cosa che evidenzia i progressi di crescita. Abbiamo il dovere di essere più cattivi sotto porta, per concretizzare al massimo le azioni che ci costruiamo. L’uscita di Cristiano Ronaldo sicuramente ha inciso nell’andamento della gara: speriamo che non sia nulla di grave. Contiamo di recuperare il più rapidamente possibile i vari De Ligt, Alex Sandro. “