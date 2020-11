Lazio-Juventus, le probabili formazioni: i dubbi di Pirlo

Tutto pronto per il match che attende oggi la Juventus di Pirlo, che è attesa dalla trasferta all’Olimpico contro la Lazio.

Si gioca alle ore 12.30, un lunch match che si preannuncia davvero intenso e combattuto. La Juve cerca un altro successo dopo quelli ottenuti contro Spezia e Ferencvaros. Questo sarà senz’altro un ostacolo molto più impegnativo. La squadra biancoceleste è infatti una formazione molto ambiziosa. Lo scorso anno è finita tra le prime quattro e in questa stagione vuole confermarsi.

Nella Lazio non ci saranno Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, e non sono le sole assenze pesanti per il tecnico. In attacco con Correa giocherà Muriqi. Ma è su Luis Alberto e Milinkovic-Savic che Inzaghi punta molto per arrivare alla vittoria. Nella Juventus non c’è Chiellini, gioca Demiral dietro. A centrocampo McKennie è favorito per una maglia da titolare, con Kulusevski che si gioca il posto con Chiesa. Davanti Ronaldo e Morata, Dybala va in panchina.