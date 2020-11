Juventus, adesso non sembra essere indispensabile per Pirlo

Nella Juventus che domani all’ora di pranzo scenderà in campo contro la Lazio le scelte di Pirlo sembrano essere ormai fatte.

E non sembrano prevedere nell’undici titolare lo svedese Kulusevski, un po’ uscito dai radar nelle ultime partite. Nell’attacco che andrà ad affrontare la formazione biancoceleste infatti i due titolari saranno Cristiano Ronaldo e Morata, quest’ultimo decisamente in un periodo positivo. Il ventenne jolly offensivo è stato tra i più in vista nella Juve caratterizzata dalle tante assenze di inizio stagione, dopo i recuperi di big come Ronaldo e Dybala, oltre all’arrivo di Chiesa, ora sta giocando di meno.

Juventus, ora Kulusevski ha meno spazio