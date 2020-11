Il calciomercato della Juventus in questa fase della stagione continua ad accumulare rumors sui possibili colpi per il futuro dei bianconeri.

L’obiettivo del club bianconero è quello di rimanere al top in Italia e in Europa. Per questo motivo la dirigenza è da sempre impegnata a tenere gli occhi aperti sui possibili colpi di mercato da mettere a segno per il futuro. Solo programmando, e con grandi qualità di osservazione, si possono fare dei colpi importanti in ottica futura anticipando la concorrenza. Ora nel mirino pare sia finito un figlio d’arte.

LEGGI ANCHE –> Juventus, adesso non è più indispensabile per Pirlo