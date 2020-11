Calciomercato Juventus, scambio da copertina con il Manchester United

I bianconeri e il Manchester United stanno orchestrando uno scambio tra Pogba e Dybala. C’è il gradimento dei due rispettivi allenatori per ravvivare il calciomercato Juventus.

Gennaio si avvicina e il calciomercato Juventus è pronto a decollare come successe una stagione fa con Dejan Kulusevski. A tenere banco, questa volta, sono le prestazione di Paulo Dybala, assolutamente negative con la maglia bianconera. Il calciatore non si sente apprezzato e avverte intorno a sè la convinzione che non sia indispensabile tenerlo in squadra. Pirlo non si espone pubblicamente, ma è chiaro che con un contratto non lontano dalla scadenza (2022), è difficile pensare che possa rinnovare. Le sue richieste sono assurde e i 15 milioni di euro non sono oggi opzione che Paratici prenderebbe in considerazione. Ecco perché all’orizzonte c’è qualcosa di incredibile, uno scambio che segnerebbe un ritorno pazzesco.

Calciomercato Juventus, torna Paul Pogba?

Secondo quanto riporta calciomercatoweb.it, i contatti del club bianconero con il Manchester United sono sempre stati ottimi. E’ proprio per questo che così potrebbe nascere l’idea di scambio alla pari con l’ex Paul Pogba. per il calciomercato Juventus entrambi valutati 80 milioni di euro con scadenza contrattuale nel 2022. Lo stesso centrocampista francese non è proprio un titolarissimo dei “Red Devils” venendo spesso relegato in panchina.