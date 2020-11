Marcelo, all’orizzonte per la Juventus un derby tutto italiano

Marcelo può lasciare il Real Madrid per la cifra di 10-12 milioni a gennaio. Oltre alla Juventus c’è un’altra squadra italiana che fa sul serio.

Partiamo da un presupposto: Marcelo gradirebbe la destinazione bianconera dove ritroverebbe l’amico Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid però non vorrebbe perdere uno dei suoi senatori prima della scadenza del contratto. Questa è fissata per il 2022, pertanto non molto lontana. Florentino Perez, che non ha effettuato mercato nell’ultima sessione, sta cercando di capire come poter concretizzare al massimo la cessione. Se con uno scambio (impossibile e impensabile quello con De Ligt) oppure dietro il pagamento del cartellino. Il brasiliano ha 33 anni e con la crisi legata al Covid non ci sarebbero tanti club pronti a sborsare denaro fresco. Ad ogni modo la Juve è sul calciatore, ma in Italia non è la sola a quanto pare…

