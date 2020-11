Juventus, c’è un acquisto che va fatto a gennaio. Paratici è pronto

Manuel Locatelli è il colpo che cerca la Juventus per il suo centrocampo. Un calciatore ancora giovane, ma in grado di dettare i ritmi.

«Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League. So che tutto passa da quest’annata con il Sassuolo. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta della Champions e magari tornare a giocare con i tifosi allo stadio. Sarebbe un grande sogno, ma il presente è la cosa più importante. L’interessamento delle altre squadre mi spinge a fare ancora di più. Sono già passato ad avere responsabilità ma non ero abbastanza maturo. Ora lo sono e lavoro ogni giorno con un’altra consapevolezza. Sono felice di rimanere a Sassuolo per il mister e perché possiamo fare una grande annata». Parole di Manuel Locatelli che sono musica per le orecchie di Fabio Paratici e per la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un regista e a gennaio possono sferrare l’attacco decisivo.

Juventus, assalto a Locatelli già a gennaio?

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha bisogno di un play. Nessuno, infatti, può prendere in rosa il posto del regista del Sassuolo che non è arrivato a settembre. Perché? Pare costasse troppo. Locatelli è uno dei pochi che oggi possa svolgere la doppia fase: bene in marcatura, bene in impostazione. Ha visione di gioco (alla Juve nessun mediano sa fare lanci lunghi). E possibilità di schierarsi sia da vertice basso (vedi Mancini) sia a due (con De Zerbi). Cambierebbe la vita a Pirlo, darebbe sintesi, ordine e grinta alla manovra un po’ edonista. Manuel o uno come lui, ma disponibili non ce ne sono tanti. Arthur e Bentancur sono comunque soluzioni di ripiego. A gennaio Paratici saggio cosa fare.