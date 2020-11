La Juventus ha finalmente conosciuto l’esito del ricorso del Napoli, relativo al match di serie A non disputato lo scorso 4 ottobre.

Nella giornata di ieri si è dibattuto il ricorso presentato dal club partenopeo alla Corte Sportiva d’Appello relativamente alla partita persa a tavolino contro la Juve. La formazione di Gattuso non si presentò allo Stadium e il giudice sportivo in merito a quella gara ha deliberato il 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione per Insigne e compagni. Nel pomeriggio di oggi è stato reso noto l’esito.

Juventus, confermato il 3-0 a tavolino

Il sito della Figc proprio qualche minuto fa ha ufficializzato la decisione presa: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre”. Dunque la Juventus continua ad avere 13 punti in classifica, non lontana dalla vetta. E con tanta voglia di arrampicarsi fino al primo posto finale, che porterebbe allo storico decimo scudetto consecutivo.