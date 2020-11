Calciomercato Juventus, De Paul ha un sogno da realizzare

Le voci di calciomercato della Juventus lo hanno visto più volte accostato alla formazione bianconera nel corso degli ultimi mesi.

Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza dell’Udinese e uomo di punta della squadra friulana. Calciatore dalle grandi qualità tecniche, è ormai da tempo nel mirino delle big, tra cui anche la Juventus, ma nessuna è riuscita a fare un’offerta convincente per far sì che i bianconeri di Gotti si decidessero a cedere il loro gioiello.

Calciomercato Juventus, De Paul vuole la Champions

In una intervista rilasciata a La Nacion in Argentina e riportata dal Corriere dello Sport, il numero dieci dell’Udinese ha parlato di un sogno da realizzare. “Essere un professionista mi rende felice. Tutto quello che ho ottenuto nella mia vita calcistica è stato essere un professionista. Per questo motivo sono diventato un giocatore importante in Nazionale. So che essere diventato il 10 dell’Udinese non è come esserlo del PSG” dice il calciatore argentino. Che tuttavia è molto felice di vivere in Friuli: “Questa città ci ha accolti fin dal primo giorno, qui siamo diventati genitori. Sembra una cosa piccola, ma per me è molto importante il modo in cui l’ospedale di questa città ha trattato mia moglie e mia figlia.Sarebbe molto difficile trovare un posto comodo come questo. – Mi piacciono le sfide, mi piace crescere. Voglio giocare di nuovo la Champions League, voglio giocare un Mondiale. Mi preparo ogni giorno per questo, quindi non so cosa può succedere in futuro”.

