La Juventus è al lavoro in vista del ritorno in campo in serie A. La squadra di Andrea Pirlo è attesa dal match contro il Cagliari.

Guai a sottovalutare l’undici di Eusebio Di Francesco, squadra che sta crescendo e che ha una rosa di tutto rispetto. Se i bianconeri vorranno fare risultato sicuramente dovranno offrire una prestazione molto convincente. Tanti elementi della rosa sono impegnati con le nazionali e l’auspicio del tecnico è che tornino tutti a disposizione senza intoppi. Rabiot ad esempio, acciaccato con la sua Francia, ha saltato il match contro la Finlandia ma non sembra destare preoccupazione.

Juventus, Alex Sandro e De Ligt verso il rientro

La squadra bianconera deve già rinunciare a Cagliari sicuramente a Giorgio Chiellini, infortunato. Ma Pirlo può sicuramente sorridere perché contro i sardi potrebbe inserire nell’elenco dei convocati due elementi. Come riporta infatti Sportmediaset.it sia Alex Sandro che De Ligt possono dirsi ormai recuperati e dunque dovrebbero far parte della sfida. Difficile pensare che possano partire dal primo minuto, ma saranno senz’altro delle pedine preziose per questo finale di 2020 sia in Italia che in Europa.