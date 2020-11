Calciomercato Juventus, Dybala via subito per 80 milioni. Il Real Madrid potrebbe offrire anche il cartellino di Isco

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala può partire subito. La dirigenza bianconera avrebbe stipulato un prezzo: 80 milioni, ma Il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto della trattativa il cartellino di Isco per arrivare più facilmente al numero 10 della Juventus. La Joya non è più tanto gioia, infatti, in questo momento, l’attaccante argentino non sta vivendo un brutto momento, il suo posto da titolare non è più una certezza, anzi… CR7 sembra aver trovato il suo partner ideale, Alvaro Morata sta facendo molto bene nei primi mesi alla Juventus e anche Pirlo se n’è accorto. Dybala, infatti, è lontano dai suoi standard, complici diversi problemi fisici e una condizione approssimativa in questo inizio di stagione. La ‘Joya’ è stata sorpassata dalla concorrenza dello spagnolo, nelle gerarchie di Andrea Pirlo, con l’ex Palermo finito nel mirino della critica anche dei tifosi per le ultime prestazioni deludenti.

Calciomercato Juventus, Dybala via da subito: c’è il prezzo più

Dybala è ad un bivio, anche la questione del suo possibile rinnovo in bianconero rimane improbabile, con l’agente dell’attaccante tornato in argentina senza incontrare la dirigenza della Vecchia Signora. Il summit tra le parti probabilmente slitterà all’inizio del nuovo anno, con Dybala che senza la firma sul contratto in scadenza nel 2022 finirebbe inevitabilmente sul mercato e già, probabilmente, in questa sessione invernale. L’attaccante 27enne potrebbe lasciare già a gennaio Torino e finire a Madrid, nel Real Madrid, come sottolinea anche un sondaggio mercato del portale ‘Todofichajes.com’.