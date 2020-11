Cristiano Ronaldo, posizione netta: «La Juventus farebbe bene a cederlo»

Posizione netta del Corriere dello Sport su Cristiano Ronaldo. «Sarebbe un vantaggio economico cederlo. Non ha portato la Champions League».

Lesa maestà nei confronti del re o giù di lì. Questa mattina il Corriere dello Sport ha pubblicato un pezzo in cui evidenzia i presunti benefici (tutti economici) di una cessione di Cristiano Ronaldo. Sul perché, però, la Juventus dovrebbe privarsi del migliore giocatore del mondo sul piano sportivo non c’è traccia. Le parole pronunciate da Leonardo l’altro giorno hanno aperto una breccia in chi sogna una Vecchia Signora depotenziata. «È normale che venga accostato al Psg – ha detto -. Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione economica è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato».

