Icardi alla Juventus, calciomercato: dalla Francia sono sicuri di una cosa

Calciomercato Juventus, dalla Francia parlano di un Icardi triste e deluso che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain al termine di questa stagione

Calciomercato Juventus Icardi/ Dopo un inizio di stagione molto stentato, monopolizzato più da panchine che da prestazioni importanti, non è certa la permanenza di Mauro Icardi al Paris Saint Germain anche la prossima stagione. Dopo l’acquisto da parte dei parigini di Moise Kean, infatti, il centravanti ex Inter molte volte si è dovuto accomodare in panchina, lasciando campo libero al giovane italiano, che ha dimostrato in più di una circostanza di essere in grado di farsi valere anche su palcoscenici di un certo tenore.

Del resto, anche sul finire della scorsa stagione il marito di Wanda Nara è stato spedito in panchina da Tuchel: emblematica, in tal senso, la scelta di non farlo scendere neanche in campo nella finale di Champions (poi persa), contro il Bayern Monaco. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, e che sicuramente difficilmente è stata digerita dallo stesso attaccante. Dalla Francia parlano infatti di un Icardi abbastanza demotivato, a cui non dispiacerebbe fare le valigie il prossimo anno. Destinazione? I due club che si sarebbero interessati all’ex Inter sarebbero gli acerrimi rivali di un tempo: Milan e Juve