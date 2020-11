Calciomercato Juventus, Bernardeschi sarà ceduto? Lo scenario

Calciomercato Juventus, cessione Bernardeschi: l’esterno non convince ed aumentano le probabilità di una sua partenza a fine stagione

Calciomercato Juventus Bernardeschi/ Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, non è difficile ipotizzare una cessione di Federico Bernardeschi al termine di questa stagione. già in estate, del resto, si vociferava di una possibile partenza dell’ex calciatore della Fiorentina, che dopo un promettente inizio con Max Allegri, sembra aver smarrito la “retta via”. Colpa di una collocazione tattica ancora da trovare, e della scarsa fiducia che sembra averlo inevitabilmente inghiottito.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, infatti, il calciatore potrebbe fare le valigie da un momento all’altro. Non è da escludere un possibile addio già a gennaio: con gli Europei alle porte, vivere un’altra stagione in panchina potrebbe essere assolutamente deleterio. Al momento, però, nessun club ha presentato un’offerta ufficiale per lui, anche per la valutazione importante che ne fa la Juventus: circa 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, che ha stroncato sul nascere molte possibili trattative.