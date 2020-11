Locatelli alla Juventus, calciomercato: il gioiello nel mirino di Paratici

Calciomercato Juventus, si continua a seguire il profilo di Manuel Locatelli, valutato circa 30 milioni dal Sassuolo. A riportarlo è il Corriere di Torino

Calciomercato Juventus Locatelli/ Nel Sassuolo dei sogni di De Zerbi, una delle pietre miliari è rappresentata sicuramente da Manuel Locatelli. Il forte centrocampista ex Milan, infatti, a suon di prestazioni esaltanti, si è presa l’onere di far girare il reparto mediano dei neroverdi, e i risultati stanno dando ragione a chi ha deciso di puntare con forza su un calciatore che aveva bisogno di rilanciarsi in un ambiente “sano”, dopo la contraddittoria esperienza in rossonero. Anche quest’anno Locatelli si è reso protagonista di un inizio di stagione importante, andando a segno contro il Crotone, ma dando sempre la sensazione di tenere le redini del proprio centrocampo senza alcuna difficoltà.

Le sue prestazioni sicuramente non potevano lasciare indifferenti gli addetti ai lavori dei principali club nazionali. In questo senso, la Juventus già la scorsa estate aveva effettuato dei sondaggi piuttosto concreti per capire i margini di manovra. Tuttavia, le richieste del club neroverde avevano difatti posto la parola fine sulle velleità, reali o presunti, di imbastire una parvenza di trattativa. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, i bianconeri continuano a monitorare il calciatore, che però è valutato dagli emiliani circa 30 milioni di euro.