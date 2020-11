Calciomercato Juventus, un vero e proprio intrigo per Milik

Continuano ad arrivare voci di calciomercato per la Juventus, in questo weekend non impegnata sul campo visti gli impegni delle varie nazionali.

Di sicuro il club bianconero non riposa. La dirigenza è costantemente al lavoro per migliorare, in futuro, la rosa da mettere a disposizione di Andrea Pirlo. E non sono da escludere degli innesti già nella prossima sessione di gennaio. Del resto le partite da affrontare sono tante in Italia e in Europa e dunque c’è sempre bisogno di campioni che possano fare la differenza. Un nome caldo tornato di moda negli ultimi giorni è quello di Milik.

