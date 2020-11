Emerson, forte concorrenza per la Juventus. C’è il rischio di perderlo

Dopo l’affare Bakayoko il Napoli pensa di portare alla corte di Rino Gattuso anche Emerson Palmieri. La Juve potrebbe essere beffata.

L’infortunio di Alex Sandro ha creato grandissime difficoltà sulla corsia mancina. Il ko ha messo l’accento sulla possibilità, come lo scorso anno, che i bianconeri soffrano sulla sinistra della difesa. Ecco perché negli ultimi giorni è tornato fortemente in auge il nome di Emerson Palmieri, laterale della Nazionale e del Chelsea. Il terzino è in uscita dai Blues e pronto a tornare in Italia dove è esploso con la maglia della Roma. All’orizzonte, però, il Corriere dello Sport riferisce esserci una forte concorrenza da parte del Napoli. Per Paratici, nel caso, sarebbe una beffa assurda.

