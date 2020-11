Dybala, olio di gomito e straordinari per riprendersi la Juventus. E gira uno spot

Paulo Dybala sta cercando di accelerare a Vinovo in modo da essere pronto per la ripresa del campionato e i match di Champions League.

Paulo Dybala ha un solo obiettivo. Tornare ad essere il dies della Juventus e riprendersi quei consensi popolari che ha perso di recente. E pensare che, vinto l’MVP dello scorso campionato era idolatrato come un Dio. Quasi come Ronaldo per dirla tutta. Poi l’infortunio e il rientro forzato con una condizione approssimativa. Risultato? Fischi, errori, gol sbagliati e mugugni. Il tutto legato inesorabilmente alla questione contrattuale, ancora chiusa a doppia mandata senza possibilità di trovare la combinazione giusta. Intanto, però, a Vinovo la Joya non perde neppure un attimo di questa sosta che, per motivi di salute, lo ha lasciato ai margini della nazionale argentina. Ieri, ad esempio, si è presentato alla Continassa per allenarsi da solo.

Il gruppo era infatti a riposo, in attesa della ripresa fissata per oggi pomeriggio. Non lui, che ha voluto lavorare anche nel giorno di vacanza per farsi trovare pronto al ritorno di campionato e Champions League. Il Corriere dello Sport ha colto il particolare ed ha dedicato alla vicenda un articolo. Dybala ha tanta è la voglia di essere di nuovo protagonista, dopo un inizio di stagione che non è stato memorabile. Per svoltare, però, serve necessariamente essere pronto, fisicamente oltre che mentalmente. Per questo Paulo ha messo da parte i giorni di riposo per lavorare anche da solo. Il problema dell’infezione sta pian piano svanendo: l’argentino si sente meglio, anche se sta continuando la cura antibiotica. Paulo, inoltre, oggi girerà uno spot di sensibilizzazione per la lotta al Covid con la Regione Piemonte e farà di tutto per tornare a disposizione per l’anticipo contro i sardi e ha fiducia di poterci essere.