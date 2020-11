De Ligt e Alex Sandro, aria di esordio. Pirlo ha una Juventus diversa

De Ligt e Alex Sandro hanno smaltito i relativi infortuni e sono pronti per poter essere impiegati dal 1′ contro il Cagliari. Pirlo studia come.

De Ligt e Alex Sandro in gruppo. I due calciatori, titolari della difesa bianconera, hanno smaltito i loro lunghi infortuni. Un’operazione alla spalla per. il prodigio olandese, un guaio di natura muscolare per il terzino brasiliano. Ora Pirlo li ha a disposizione e valuta se schierarli dal 1′ contro il Cagliari. In tutto ciò c’è da evidenziare che lo stop di Bonucci è meno grave del previsto. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport che dedica una pagina alla questione infermeria.

De Ligt e Alex Sandro sono pronti

Ieri De Ligt e Sandro hanno svolto l’intera seduta con il gruppo e quindi sono pronti al rientro contro il Cagliari e all’esordio in questa stagione. Dovranno naturalmente ritrovare il ritmo partita, ma il loro ritorno permetterà di attutire l’impatto degli altri infortuni in difesa. Chiellini continua a sostenere sessioni personalizzate, Bonucci è stato costretto a fermarsi in Nazionale. Con ogni probabilità si rivedrà per gara con la Dinamo Kiev. Così con il Cagliari toccherà al calciatore olandese insieme a Demiral e Danilo.