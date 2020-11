Calciomercato Juventus, assalto ad un 2002 portoghese. Ma dalla Premier…

Per il calciomercato Juventus spunta Nuno Mendes, nuova stella 2002 dello Sporting. I bianconeri lo vogliono, ma dall’Inghilterra fanno sul serio.

E’ Nuno Mendes la nuova stella dello Sporting Lisbona. E’ un terzino sinistro che insegue mezza Europa. In Italia ci sono la Vecchia Signora e Milan pronte a tutto per strappare un accorto con i portoghesi e con il ragazzo. Classe 2002, ha fatto tutta la trafila in un settore giovanile che vanta una prestigiosa tradizione a livello di vivaio. Non solo il fenomeno Cristiano Ronaldo, ma anche Nani e Bruno Fernandes, João Moutinho e il milanista Rafael Leão. Eleganza e potenza, corsa e cross. Il tecnico Ruben Amorim ha cominciato a farlo allenare con la squadra maggiore dopo la prima ondata della pandemia e la ripresa del campionato. Il prossimo calciomercato Juventus passa anche da lui.

Calciomercato Juventus: difficile Nuno Mendes

L’ostacolo maggiore per il calciomercato Juventus è però rappresentato dalla clausola di 45 milioni di euro. Dall’Inghilterra sottolineano che il club portoghese potrebbe calare a sorpresa le proprie pretese. Il Daily Mail infatti riferisce che anche Leicester e Newcastle sono molto interessate al giovane difensore e che lo Sporting CP potrebbe accontentarsi di una richiesta inferiore a quella della clausola. Si pensa che per Nuno Mendes si possa chiudere a 20 milioni di euro più bonus.