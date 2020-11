Locatelli fa le cose per bene. E la Juventus mette a punto la strategia

Paratici è sempre più convinto che Locatelli possa fare al caso della Juventus. L’assalto è solo rimandato a giugno e il Sassuolo sa già tutto.

E’ Locatelli uno degli obiettivi bianconeri per il centrocampo, calciatore come detto cresciuto tantissimo e pronto al salto in una big. La Juve continua nel suo corteggiamento ma il Sassuolo non molla sul prezzo. Che è (almeno) di 35 milioni di euro, senza la possibilità di trovare una formula diversa dalla cessione. Per questo motivo – come sottolinea Tuttosport – i bianconeri hanno bisogno di cedere un giocatore importante. Poi potrebbero così andare all’assalto del talento neroverde. C’è tempo, perché l’operazione paratici vuole completarla per giugno, lasciando il regista ancora sotto l’egida guida di De Zerbi.

Locatelli, la strategia di Paratici

Locatelli è voluto fortemente da Andrea Pirlo. Paratici, destinato a quanto pare a fare altri mercati per la Vecchia Signora, vuole accontentarlo. Il Sassuolo sa dell’interesse della Juventus e sa che i bianconeri vogliono sfruttare i buoni rapporti. Carnevali però non ha intenzione di darsi al tafazzismo spinto liberando il suo gioiello a gennaio, nel pieno della stagione e con gli emiliani che ad ora rappresentano comunque la seconda forza del torneo. Ma in vista dell’estate 2021, a due anni di distanza dalla scadenza del contratto con il mediano classe ’98, il mercato s’è già infiammato.