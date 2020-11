Calciomercato Juventus, “non so se resterà a vita al Sassuolo ma…”

Il calciomercato della Juventus lo ha visto più volte accostato ai colori bianconeri in passato, ma il calciatore ha deciso di non cambiare casacca.

Stiamo parlando di Domenico Berardi, asso del Sassuolo e della nazionale azzurra, che in questo finale di 2020 si sta ergendo a grande protagonista. L’attaccante calabrese, ormai nel pieno della maturità calcistica, sembra essere sempre più convinto di poter essere una bandiera del club neroverde, proiettato ormai tra le big del calcio italiano.

Juventus, le parole dell’agente sul futuro di Berardi

Sportmediaset riporta le parole che l’agente del calciatore Simone Seghedoni ha espresso ai microfoni della Gazzetta di Moderna riguardo il suo assistito. “E’ un momento fantastico, per dare il massimo Berardi ha bisogno di giocare con spensieratezza. Ha ragione De Zerbi quando dice che l’ambiente Sassuolo gli ha dato tanto. Domenico è orgoglioso di giocare in questo club, è felice di essere rimasto, a maggior ragione ora che raccoglie i frutti della sua scelta. La squadra è seconda in classifica, gioca il miglior calcio in Italia e può raggiungere obiettivi che fino a qualche anno rappresentavano solamente un sogno. Non so se resterà neroverde a vita. Più avanti un altro tipo di scelta ci potrebbe anche stare, ma non è detto”.