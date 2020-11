Calciomercato Juventus, i bianconeri così come il Milan, stanno puntando il gioiello del Monchengladbach, il figlio d’arte, Marcus Thuram.

Calciomercato Juventus, Juventus e Milan pronte a duellare su un obiettivo comune nella prossima sessione di mercato. Trattasi di Marcus Thuram, il figlio d’arte di Lilian, è uno dei talenti più cristallini del calcio contemporaneo, considerato già un punto fermo del Borussia Monchengladbach. I tedeschi chiedono 40 milioni per il per il proprio gioiello. Juventus e Milan sono pronte ad aggiudicarselo.

Secondo le indiscrezioni provenienti dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, sta crescendo la concorrenza per l’acquisto del giovane Marcus Thuram. Il figlio d’arte è già uno dei grandi protagonista in Bundesliga ed ha già attirato su di sé l’interesse di molte big di caratura internazionale.

Calciomercato Juventus, sfida a due per il gioiello del Monchengladbach

Marcus Thuram è già un predestinato e lo sta dimostrando partita dopo partita, sia con la nazionale che in Bundersliga. L’attaccante francese, proprio come il papà, potrebbe diventare in futuro uno dei protagonisti del calcio italiano. La Juventus, così come il Milan, sembrano le squadre in polpe e più interessante per aggiudicarselo, nonostante l’iniziale pressing di Barcellona e Manchester City. Un calciatore che ha già ricevuto gli apprezzamenti dell’allenatore Andrea Pirlo e che potrebbe, dunque, fare davvero comodo alla rosa bianconera. Il francese è già andato a segno 3 volte con 5 assist in sole 11 presenze. Su Thuram la Juventus sembra fare sul serio, un ritorno ad un nome che per anni è stato uno dei protagonisti in bianconero, ricordato ancora oggi come uno dei calciatori più forti della storia bianconera: Lilian Thuram.

La valutazione del Borussia Monchengladbach è, tuttavia, decisamente alta per l’attaccante classe 1997 nazionale francese. La dirigenza tedesca non lo lascerebbe partire ad un’offerta inferiore ai 40 milioni di euro. Situazione dunque in divenire per il giovane attaccante e sfida aperta al Milan per portare il francesino in Serie A, con il benestare del papà.