Calciomercato Juventus, si sogna un big della Lazio

By

Nonostante si sia tornato a giocare, continuano ad accumularsi voci sul calciomercato della Juventus e sulle possibili mosse per gennaio.

Con un giocatore che potrebbe essere una vera e propria occasione per la dirigenza. Vale a dire Luis Alberto, centrocampista dai piedi buoni della Lazio e assist-man a ripetizione per i compagni. Il cui futuro in questa fase sembra tutto da scrivere.



LEGGI ANCHE –>Il Barcellona perde i pezzi: contro la Juventus mancherà un altro big

Calciomercato Juventus, Luis Alberto possibile obiettivo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione legata a Luis Alberto ha creato un po’ di scompiglio a Formello. Con il dt Peruzzi che avrebbe avuto un diverbio col presidente Lotito e con Tare prima di abbandonare il quartier generale biancoceleste. Il calciatore spagnolo aveva avuto nei giorni scorso uno sfogo social contro la società, ma poi era tornato sui suoi passi e a Crotone è stato grande protagonista della vittoria della sua squadra.