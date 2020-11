Il Barcellona perde i pezzi: contro la Juve mancherà un altro big

In occasione della gara contro l’Atletico Madrid, Gerard Piquè è stato costretto a lasciare il campo di gioco: le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni

Pique infortunio Barcellona/ Brutte notizie in casa Barca, a meno di 20 giorni dalla decisiva sfida contro la Juventus che potrebbe decretare in maniera importante le gerarchie del girone di Champions League. Contro l’Atletico Madrid, infatti, Gerard Piquè è stato costretto ad abbandonare anzitempo la gara a causa di un brutto contrasto di gioco. Saranno necessari ulteriori esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio, anche se dalle smorfie di disappunto dei membri dello staff sanitario le sensazioni non sembrano essere assolutamente positive.

Dal momento che anche Busquets non è al top della forma, il Barca rischia seriamente di dover fare a meno di due pezzi da novanta per la sfida contro Cristiano Ronaldo e compagni, che da pochi istanti hanno avuto la meglio del Cagliari, nel terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie, portandosi in maniera momentanea a un solo punto dal Milan capolista. La banda Pirlo sembra ingranare la marcia: che sia la volta buona per espugnare il Camp Nou?