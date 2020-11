Galliani rievoca Muntari: «Con quel gol il Milan sarebbe ancora al top»

L’amministratore delegato del Monza rievoca quel Milan-Juventus 1-1 in cui fu annullato un gol regolare a Muntari. Galliani mastica amaro.

«Un gol regolarissimo. Avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e sarebbe cambiata la storia». Parole dell’attuale amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. All’epoca dei fatti, nel torneo 2011-2012 era ancora al vertice del grande Milan. La Juventus di Conte, invece, si apprestava a diventare epocale infilando nove scudetti di fila. In questa stagione, ad ogni modo, nessuno riuscì a battere la Vecchia Signora che conquistò con merito il tricolore. Non secondo il vecchio dirigente rossonero che nove anni dopo ancora rimugina sull’accaduto.

Galliani e quel Milan-Juventus

Galliani ha rilasciato un’intervista a Libero in cui rievoca quei momenti. «Avremmo vinto lo scudetto, non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva, due campioni che, a distanza di nove anni, ancora giocano ai massimi livelli. Saremmo così potuti ripartire con il quarto grande Milan, soprattutto se mi avessero lasciato concludere l’acquisto di Tevez. Se fosse andata come dico io magari non avremmo venduto e forse oggi saremmo ancora lì. Invece Carlitos l’ha preso la Juve, che con lui ha vinto tre scudetti di fila». Tra i rimpianti anche l’addio di Pirlo con destinazione bianconera.«L’abbiamo ceduto troppo presto, è vero. In ogni caso Andrea è un predestinato, sa tutto del calcio e si applica. Non fallirà».