Juventus Ferencvaros 2-1, Pirlo bacchetta i suoi: “Troppo superficiali”

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo al termine della gara di Champions, vinta dai bianconeri in extremis grazie alla rete di Alvaro Morata

Juventus Ferencvaros/ Si aspettava conferme Andrea Pirlo dopo il brillante successo ottenuto in campionato contro il Cagliari. E Invece la sua Juventus ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di un granitico Ferencvaros. Ecco le parole del tecnico bianconero subito dopo la fine della gara, che comunque dà ai bianconeri la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di Champions.

Leggi anche–>Pagelle Juventus Ferencvaros 2-1: solito Ronaldo, Morata salva tutto

“Siamo entrati in campo troppo superficiali. Pensavamo di avere la partita in pugno, e invece non siamo stati sul pezzo. Quando capita di giocare con avversari sulla carta inferiori, questo può capitare. Ma non deve assolutamente ripetersi, anche perché ci siamo ritrovati a dover rincorrere e siamo riusciti a riacciuffarla all’ultimo. Dybala fino a poco tempo fa faceva uso di antibiotici, gli va dato tempo. Bene Ronaldo e Morata.”