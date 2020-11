Pagelle Juventus Ferencvaros 2-1 : solito Ronaldo, Morata salva tutto

Voti e pagelle di Juventus-Ferencvaros, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League

Pagelle Juventus Ferencvaros/ Doveva essere una partita semplice sulla carta per la Juventus, ma all’Allianz Stadium i bianconeri hanno dovuto faticare e non poco per avere la meglio di un Ferencvaros passato in vantaggio grazie ad Uzuni. Gli uomini di Pirlo sono però riusciti ad avviare la rimonta prima grazie a Cristiano Ronaldo, e poi ad Alvaro Morata.

Pagelle Juventus

Szczesny 6 Non può nulla sul momentaneo vantaggio degli ungheresi, per il resto ordinaria amministrazione

Danilo 6: Si disimpegna sostanzialmente bene in entrambe le fasi di gioco