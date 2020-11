Juventus, il no di Berardi ai bianconeri: le parole di De Zerbi

Uno dei nomi che viene accostato più sovente al calciomercato della Juventus è quello dell’asso del Sassuolo Domenico Berardi.

Il calciatore calabrese adesso è nel pieno della maturità calcistica e fa la differenza. Non solo con la sua squadra, ma anche in nazionale. E’ insomma ormai un vero e proprio big e per questo motivo non mancheranno certo le sirene di mercato. Finora Berardi però ha fatto una scelta ben precisa, vale a dire quella di rimanere a vestire la casacca del Sassuolo, dove è un titolare inamovibile.



