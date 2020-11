Mandragora offerto al Sassuolo. La Juventus prova un colpo low cost

La Juventus, oltre a Locatelli, ha messo gli occhi su Djuricic. Per prenderlo e abbassare la richiesta del Sassuolo offre Mandragora.

Tutti sintonizzati, scrive calciomercatoweb.it, sull’asse Torino-Sassuolo. Dopo Locatelli, la Juventus sembra pronta a fare sul serio per il pupillo del tecnico neroverde. Paratici, infatti, ha messo gli occhi su Philip Djuricic, trequartista della seconda forza del campionato di Serie A. Il serbo, però, resta un fedelissimo di De Zerbi, nonché un elemento sul quale gli emiliani intendono capitalizzare al massimo il proprio investimento. Le richieste dei neroverdi, infatti, sono chiare. 30 milioni di euro per il cartellino, cifre ritenute però troppo alte dalla squadra mercato della Juventus. Ecco quindi che entra in gioco Mandragora.

