Morte Maradona, il saluto da brividi di Ronaldo commuove il web

Anche il fuoriclasse portoghese ha espresso il proprio cordoglio per la morte del Pibe De Oro

Maradona Cristiano Ronaldo/ La notizia della morte di Diego Armando Maradona è giunta in Italia nel tardo pomeriggio, ed è stata accolta, come logico che fosse, da una generale costernazione ed incredulità. Il Pibe de Oro, che da poche settimane aveva cominciato un programma di riabilitazione per smaltire i postumi dell’intervento al cervello, è stato colto da un problema cardiaco nella sua abitazione alla periferia di Buenos Aires.

Tanti i professionisti, calciatori e non, che hanno manifestato il proprio cordoglio per la morte di quello che è stato considerato da tanti come il calciatore più forte di tutti i tempi. Tra questi, non poteva non mancare il saluto di Cristiano Ronaldo, per il quale l’ex attaccante del Napoli è stato visto sempre come un modello, a dispetto delle frecciatine che sovente si lanciavano a causa dell’eterna rivalità con Leo Messi.